День визволення Маріуполя від окупантів відзначають 13 червня. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/ua/n156032-den-vyzvolennya-mariupolya-vid-rosiyskyh-okupantiv-vidznachaut-v-ukrayini-13-chervnya.html

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13 червня церковне свято апостола Єрма і мученика Єрмії Команського. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Веремій-розпрягальник або Веремій-бобовник.

Народні прикмети на 13 червня:

Ніч тепла — чекай доброго врожаю овочів.

Вранці 13 червня туман стоїть — до грибного літа.

Дощ іде 13 червня — урожай буде небагатим.

В Україні 13 червня відзначають сьому річницю визволення Маріуполя від проросійських окупантів. З середини квітня 2014 року Маріупольську міськраду захопили сепаратисти, а з 9 травня Маріуполь перейшов під контроль проросійських бойовиків. Українські силовики на той час контролювали лише маріупольський аеродром, на якому знаходилися українські нацгвардійці, військовослужбовці Збройних сил України та півтори сотні добровольців з батальйону МВС «Азов».

Спецоперацію з визволення міста розпочали 13 червня. У ній брали участь бійці батальйону «Азов», батальйону «Дніпро», дві роти Національної гвардії, спецназ МВС та близько 500 військовослужбовців ЗСУ. Також допомагали представники «Правого сектору» та місцеві активісти.

Штурм розпочався о 5.00. Українські силовики очистили Маріуполь від бойовиків Москви, знищили техніку ворога та відновили контроль над усіма захопленими спорудами. У 2016 році Верховна Рада встановила дату 13 червня Днем визволення Маріуполя.

У світі 13 червня відзначають День працівників текстильної і легкої промисловості та Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.

13 червня в історії:

1892 рік — у Києві запустили для пасажирів перший електричний трамвай.

1895 рік — у Франції пройшли перші у світі автомобільні гонки.

1983 рік — у США надійшов у продаж перший серійний мобільний телефон виробництва компанії Motorola.

Нагадаємо, 12 червня у світі відзначали День червоної троянди та Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Українці святкували День працівника фондового ринку.