Нідерланди-Україна. Фото: Футбол.юа

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Матч Нідерланди-Україна відбудеться вже сьогодні, 13 червня. Це перше протистояння на Чемпіонаті Європи-2020 року в Амстердамі, у якому візьме участь українська збірна.

Команда під керівництвом Андрія Шевченка зіграє проти фаворита серед букмекерів із нашої групи — збірної Нідерландів.











Тренер української збірної поки тримає в таємниці склад футболістів, з яким виступить команда на матчі.

У нас є чіткий план. Сучасний футбол вимагає певного балансу і в обороні, і в атаці. Якщо ми будемо дотримуватися його, правильно захищатися та атакувати, думаю, у нас будуть шанси… досягти того позитивного результату, на який ми будемо заслуговувати, — розповів Шевченко.

Натомість тренер Нідерландів Франк де Бур розповів, за якою схемою його команда планує грати з Україною.

Ми завжди намагаємося грати в домінуючий футбол, і ми також хочемо робити при схемі в 3—5—2. Ми хочемо контролювати гру, і тоді вінгбеки повинні розташовуватися досить високо. Ми все одно починаємо проти України з 3—5—2, а потім будемо дивитися по ходу гри. Може бути, ми також почнемо зі схеми 4—3—3. Поки я не вирішив, — розповів де Бур.

Остаточно відомо, що з українцями не зіграє один з основних центрбеків Маттейс де Лігт, який на минулому тижні отримав травму. Наставник команди заявив, що не хоче ризикувати футболістом, оскільки попереду в команди ще два відповідальних матчі на груповому етапі.

Прогнози букмекерів:

коефіцієнт перемоги в України — 6.7;

коефіцієнт перемоги у Нідерландів — 1.61;

нічия — 3.9.

Поєдинок відбудеться в Амстердамі на «Йохан Кройф арені». Початок матчу заплановано на 22.00.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гравець збірної Данії Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу з Фінляндією під час Євро-2020. Один із лідерів данської збірної просто впав на поле, без зіткнень або якихось ексцесів. Він втратив свідомість у першому таймі.