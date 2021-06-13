Святослав Вакарчук. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n156035-svyatoslav-vakarchuk-roziyshovsya-z-drujynou-podrobyci.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, вокаліст відомого українського гурту «Океан Ельзи» та колишній голова партії «Голос», повідомив про розлучення зі своєю дружиною після 20 років фактичного шлюбу.

Про це музикант написав на своїх сторінках в Instagram та Facebook.

Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого й насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися. Ляля і я завжди були, є й будемо близькими людьми, — написав Вакарчук.

Співак додав, що вирішив особисто повідомити про розтавання у своїх соцмережах задля того, аби убезпечити свою родину, близьких та друзів від зайвих запитань та незручностей. Причини розлучення Вакарчук не назвав, але заявив, що"вони залишаються нашою з Лялею особистою справою". Музикант також висловив сподівання, що цей пост убезпечить його та дружину від додаткових запитань на цю тему.

Як відомо, артист дуже рідко розповідає про свою сім’ю, і з небагатьох згадок про дружину та дитину в його інтерв’ю можна дізнатись, що його кохана — цивільна жінка Ляля Фонарьова — працює стилістом. Разом вони виховують дочку Діану, яка 14 липня святкуватиме своє 28-річчя. Вона є донькою Лялі від першого шлюбу. Біологічних дітей у Святослава та Лялі немає, але Діану музикант називає своєю донькою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Океан Ельзи» і alyona alyona випустили спільну пісню «Країна дітей» на слова Сергія Жадана. Композицію присвятили дітям України й Данилові Дідіку — 15-річному активістові, який помер під час теракту на Марші єдності в Харкові у 2015 році.