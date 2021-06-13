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Ракурс
Країни «Великої сімки» опублікували спільне звернення, фото: CGTN

«Велика сімка» закликала Росію вивести війська з України

13 чер 2021, 19:18
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Лідери країн «Великої сімки» вивести війська та техніку, розташовані на східних кордонах України та в окупованому Кримському півострові.

Про це йдеться у спільному комюніке, опублікованому за підсумками саміту G7 у Великій Британії.

Ми як і раніше твердо дотримуємося думки, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником, — наголошується у заяві.

Також лідери «Великої сімки» підтвердили підтримку «незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах».

Крім того, у комюніке міститься заклик до Росії та підтримуваних нею збройних формувань на тимчасово окупованих територіях України до «конструктивної взаємодії» в межах Мінських угод та прийняття зобов’язань щодо припинення вогню.

Крім того, лідери «Великої сімки» торкнулися питання реформ в Україні.


Ми підтверджуємо наші зусилля зі зміцнення демократії та інститутів України, заохочуючи подальший прогрес у проведенні реформ, — йдеться у заяві.

Джерело: Ракурс


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