«Большая семерка» призвала Россию вывести войска из Украины

«Большая семерка» призвала Россию вывести войска из Украиныhttps://racurs.ua/n156052-bolshaya-semerka-prizvala-rossiu-vyvesti-voyska-iz-ukrainy.htmlРакурс
Лидеры стран «Большой семерки» вывести войска и технику, расположенные на восточных границах Украины и в оккупированном Крымском полуострове.
Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогам саммита G7 в Великобритании.
Мы по-прежнему твердо придерживаемся мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником, — подчеркивается в заявлении.
Также лидеры «Большой семерки» подтвердили поддержку «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».
Кроме того, в коммюнике содержится призыв к России и поддерживаемых ею вооруженных формированиях на временно оккупированных территориях Украины к «конструктивному взаимодействию» в рамках Минских соглашений и принятию обязательств о прекращении огня.
Кроме того, лидеры «Большой семерки» затронули вопросы реформ в Украине.
Мы подтверждаем наши усилия по укреплению демократии и институтов Украины, поощряя дальнейший прогресс в проведении реформ, — говорится в заявлении.