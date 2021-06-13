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Ракурс
Страны «Большой семерки» опубликовали совместное обращение, фото: CGTN

«Большая семерка» призвала Россию вывести войска из Украины

13 июн 2021, 19:18
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Лидеры стран «Большой семерки» вывести войска и технику, расположенные на восточных границах Украины и в оккупированном Крымском полуострове.

Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогам саммита G7 в Великобритании.

Мы по-прежнему твердо придерживаемся мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником, — подчеркивается в заявлении.

Также лидеры «Большой семерки» подтвердили поддержку «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

Кроме того, в коммюнике содержится призыв к России и поддерживаемых ею вооруженных формированиях на временно оккупированных территориях Украины к «конструктивному взаимодействию» в рамках Минских соглашений и принятию обязательств о прекращении огня.

Кроме того, лидеры «Большой семерки» затронули вопросы реформ в Украине.


Мы подтверждаем наши усилия по укреплению демократии и институтов Украины, поощряя дальнейший прогресс в проведении реформ, — говорится в заявлении.

Источник: Ракурс


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