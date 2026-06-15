Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G7 во Франции

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n214425-zelenskiy-predlojil-putinu-vstretitsya-na-sammite-g7-vo-francii.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися на саміті G7 у Франції цього тижня для проведення переговорів щодо припинення чотирирічної війни, однак російський лідер не був готовий до діалогу.

Про це сьогодні, у понеділок 15 червня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву Зеленського.

Зазначається, що Зеленський, виступаючи в пошкодженому в ході нічного російського нападу історичному монастирі в Києві, заявив, що США погодилися запросити Путіна на зустріч, яка розпочнеться сьогодні в Евіан-ле-Бен.

Ми повідомили, що готові зустрітися з Путіним під час саміту G7, оскільки там будуть Трамп і Макрон, тобто європейці та американці. Це хороша, на мою думку, дуже хороша нагода зустрітися всім разом, — зазначив Зеленський.

Європа та США погодилися, а Росія знову продемонструвала, що… вони не готові до переговорів, — додав він.

За словами джерела агентства серед українських чиновників, Зеленський розповів американцям та французькому президенту Еммануелю Макрону про пропозицію провести переговори під час саміту G7. Україна також надіслала запрошення безпосередньо росіянам, але не отримала чіткої відповіді.

Джерело: Reuters