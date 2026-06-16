Во время встречи G7 во Франции, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Лідери країн G7 «домовилися посилити тиск» на Москву за допомогою санкцій у сфері енергетики.

Про це сьогодні, 16 червня, повідомило французьке видання Le Monde з посилання на джерело у дипломатичних колах.

Лідери домовилися посилити тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій щодо нафти та газу, — розповіло джерело видання після засідання, присвяченого Україні.

За словами співрозмовника видання, вони також «підтримають динаміку (на користь Києва на місцях — ред.), надаючи Україні засоби протиповітряної оборони, засоби для кращого захисту, засоби для закріплення досягнень».

Напередодні саміту, присвяченого війні в Україні, британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Сполучене Королівство обіцяє «збільшити тиск на Путіна» з метою вимкнути російську військову машину.

Працюючи з нашими союзниками по G7, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Путіна та його коло співробітників, доки російська військова машина не буде закрита і мир не повернеться на наш континент, — наголосив він.

Великій сімці слід колективно піти далі, щоб забезпечити досягнення Україною справедливого та тривалого миру, якого вона заслуговує, — зазначив Стармер.

Джерело: Le Monde