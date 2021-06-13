«Большая семерка» обсудила Украину. Фото: BBC

https://racurs.ua/n156041-bolshaya-semerka-obsudila-ukrainu-detali.html

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Саммит G7 состоялся в британском городе Корнуолл. Лидеры стран «Группы семи» обсудили вопрос Украины и выдали общий ответ на подрывные и агрессивные действия со стороны России.

Трансатлантический альянс заявил о готовности бороться с российской агрессией в регионе. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что Украина занимает важное место в общей повестке дня стран G7.

G7 поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь в ее усилиях по реформированию. Украине нужны сильные институты, действующие на основе верховенства права, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Другим вопросом обсуждения стала ситуация в Беларуси. На саммите отметили, что все страны обеспокоены ситуацией в Беларуси.

ЕС быстро и решительно ввел дальнейшие санкции. Сотрудничество G7 сделает эти санкции более эффективными, — заявила глава Еврокомиссии.

Напомним, ранее мы сообщали, что королева Великобритании Елизавета II встретилась с лидерами стран «Большой семерки» (G7), которые собрались на саммит в британском графстве Корнуолл. Королеву сопровождали принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские.