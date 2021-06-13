Елизавета II поразила богатством

Елизавета II. Фото: Hello

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Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, оказалась невероятно богатой. Одно из крупнейших агентств недвижимости с активами на более чем 17 млрд долларов связывают с ее именем.

Речь идет о компании The Crown Estate, точное имя владельца которой не установлено. Об этом сообщает Deutsche Welle.

The Crown Estate владеет не только разнообразными участками в столице Великобритании, Лондоне, но и недвижимостью по всей стране. Это и замки, и коттеджи, и сельскохозяйственные земли с лесами, и торговые центры.

Компании принадлежит более половины всего побережья страны, что дает ей права собственности на оффшорную коммерческую деятельность. При этом свою прибыль The Crown Estate ежегодно передает правительству Великобритании.

В компании отмечают, что стремятся обеспечить прочное и всеобщее процветание нации. Однако 25% прибыли передается конкретно королеве Елизавете II и королевской семье как часть суверенного гранта, который используется для ежегодного финансирования семьи, что, по версии издания, доказывает прямую связь состояния Елизаветы II с The Crown Estate.

Напомним, ранее мы сообщали, что королева Великобритании Елизавета II предоставила рыцарские титулы ученым за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Семь ученых, работавших над вакциной против COVID-19 AstraZeneca, были посвящены в рыцари.

Источник: DW