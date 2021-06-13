Єлизавета II вразила статками

Єлизавета II. Фото: HELLO

https://racurs.ua/ua/n156040-ielyzaveta-ii-vrazyla-bagatstvom.html

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Єлизавета II, королева Великої Британії, виявилася неймовірно багатою. Одне з найбільших агентств нерухомості з активами на понад 17 млрд доларів пов’язують із її ім’ям.

Йдеться про компанію The Crown Estate, точне ім’я власника якої не встановлено. Про це повідомляє Deutsche Welle.

The Crown Estate володіє не тільки різноманітними ділянками в столиці Великої Британії, Лондоні, але й нерухомістю по всій країні. Це й замки, і котеджі, і сільськогосподарські землі з лісами, і торгові центри. Компанії належить більш ніж половина всього узбережжя країни, що дає їй право власності на офшорну комерційну діяльність. Водночас свій прибуток The Crown Estate щорічно передає уряду Великої Британії.

У компанії зазначають, що прагнуть забезпечити міцне й загальне процвітання нації. Однак 25% прибутку передається конкретно королеві Єлизаветі II та королівській родині як частина суверенного гранту, що використовується для щорічного фінансування сім’ї, що, за версією видання, доводить прямий зв’язок статків Єлизавети II з The Crown Estate.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що королева Великої Британії Єлизавета II надала лицарські титули вченим за внесок у боротьбу з пандемією коронавірусу. Сім вчених, які працювали над вакциною проти COVID-19 AstraZeneca, були присвячені в лицарі.

Джерело: DW