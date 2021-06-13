Марш українських сил. Фото: Mariupol.tv

https://racurs.ua/ua/n156039-marsh-ukrayinskyh-syl-prohodyt-u-mariupoli-foto-video.html

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Марш українських сил проходить у Маріуполі сьогодні, 13 червня, на честь сьомої річниці визволення міста від бойовиків фейковий «ДНР».

Урочисті заходи розпочалися о 10.00 на Площі Свободи. Про це повідомляє Mariupol. tv.









Цей захід був організований Штабом оборони Приазов’я й полком «Азов». На площі Свободи зібралися учасники маршу, та влаштували ходу, яка передує військовому параду, запланованому на 12.00. Марш прямує по проспекту Миру до маріупольського театру.

Після проходу парадних колон силовиків, на Театральній площі відбудеться нагородження військовослужбовців. А з 18.00 до 20.00 на містян чекає виступ чотирьох духових оркестрів.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні 13 червня відзначають сьому річницю визволення Маріуполя від проросійських окупантів. Із середини квітня 2014 року Маріупольську міськраду захопили сепаратисти, а з 9 травня Маріуполь перейшов під контроль проросійських бойовиків.

Українські силовики в той час контролювали лише маріупольський аеродром, на якому перебували українські нацгвардійці, військовослужбовці Збройних сил України та півтори сотні добровольців із батальйону МВС «Азов».