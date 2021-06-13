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Ракурс
Марш українських сил. Фото: Mariupol.tv

Марш українських сил проходить у Маріуполі (ФОТО, ВІДЕО)

13 чер 2021, 11:32
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Марш українських сил проходить у Маріуполі сьогодні, 13 червня, на честь сьомої річниці визволення міста від бойовиків фейковий «ДНР».

Урочисті заходи розпочалися о 10.00 на Площі Свободи. Про це повідомляє Mariupol. tv.

Марш українських сил. Фото: Mariupol.tv
Марш українських сил. Фото: Mariupol.tv
Марш українських сил. Фото: Mariupol.tv
Цей захід був організований Штабом оборони Приазов’я й полком «Азов». На площі Свободи зібралися учасники маршу, та влаштували ходу, яка передує військовому параду, запланованому на 12.00. Марш прямує по проспекту Миру до маріупольського театру.

Марш українських сил. Фото: Mariupol.tvПісля проходу парадних колон силовиків, на Театральній площі відбудеться нагородження військовослужбовців. А з 18.00 до 20.00 на містян чекає виступ чотирьох духових оркестрів.


Марш українських сил. Фото: Mariupol.tv

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні 13 червня відзначають сьому річницю визволення Маріуполя від проросійських окупантів. Із середини квітня 2014 року Маріупольську міськраду захопили сепаратисти, а з 9 травня Маріуполь перейшов під контроль проросійських бойовиків.

Українські силовики в той час контролювали лише маріупольський аеродром, на якому перебували українські нацгвардійці, військовослужбовці Збройних сил України та півтори сотні добровольців із батальйону МВС «Азов».

Джерело: Ракурс


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