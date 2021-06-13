Марш украинских сил. Фото: Mariupol.tv

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Марш украинских сил проходит в Мариуполе сегодня, 13 июня, в честь седьмой годовщины освобождения города от боевиков фейковой «ДНР».

Торжественные мероприятия начались в 10.00 на Площади Свободы. Об этом сообщает Mariupol.tv.











Мероприятие было организовано Штабом обороны Приазовья и полком «Азов». На площади Свободы собрались участники марша для торжественного шествия, которое проходит перед военным парадом, запланированным на 12.00. Марш направляется по проспекту Мира к мариупольскому театру.





После прохода парадных колонн силовиков, на Театральной площади состоится награждение военнослужащих. А с 18.00 до 20.00 горожан ждёт выступление четырёх духовых оркестров.







Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине 13 июня отмечают седьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских оккупантов. С середины апреля 2014 года Мариупольский горсовет захватили сепаратисты, а с 9 мая Мариуполь перешел под контроль пророссийских боевиков.

Украинские силовики в то время контролировали лишь мариупольский аэродром, на котором находились украинские нацгвардейцы, военнослужащие Вооруженных сил Украины и полторы сотни добровольцев из батальона МВД «Азов».

Источник: Mariupol. tv