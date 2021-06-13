Взрыв. Фото: BBC

https://racurs.ua/n156038-silnyy-vzryv-progremel-na-rynke-v-kitae-desyatki-pogibshih-foto-video.html

Ракурс

Взрыв в Китае прогремел сегодня, 13 июня, в городе Шиянь (провинция Хубэй) на территории продовольственного рынка у жилых домов.

По предварительной информации погибли 12 человек. Об этом сообщает центральное телевидение Китая.





Взрыв прогремел в 6.30 в воскресенье. Рынок на тот момент уже начал работать, и на его территории было много людей. Взрывной волной разрушило продовольственные палатки и магазины.

В настоящее время проводится расследование причин и обстоятельств взрыва, созданный аварийно-спасательный штаб. По предварительной версии сдетонировал газ.



Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве прогремел взрыв в многоэтажке. На улице Зоологической в Шевченковском районе в ночь на 31 мая приехала полиция, взрывотехники, скорая, спасатели.