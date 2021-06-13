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Ракурс
Взрыв. Фото: BBC

Сильный взрыв прогремел на рынке в Китае — десятки погибших (ФОТО, ВИДЕО)

13 июн 2021, 11:04
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Взрыв в Китае прогремел сегодня, 13 июня, в городе Шиянь (провинция Хубэй) на территории продовольственного рынка у жилых домов.

По предварительной информации погибли 12 человек. Об этом сообщает центральное телевидение Китая.

Взрыв прогремел в 6.30 в воскресенье. Рынок на тот момент уже начал работать, и на его территории было много людей. Взрывной волной разрушило продовольственные палатки и магазины.


В настоящее время проводится расследование причин и обстоятельств взрыва, созданный аварийно-спасательный штаб. По предварительной версии сдетонировал газ.

Взрыв в Китае. Фото: BBCНапомним, ранее мы сообщали, что в Киеве прогремел взрыв в многоэтажке. На улице Зоологической в Шевченковском районе в ночь на 31 мая приехала полиция, взрывотехники, скорая, спасатели.

Источник: Ракурс


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