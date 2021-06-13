Погода в Украине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156037-grad-i-shkvaly-ukraincev-predupredili-o-nepogode-karta.html

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Погода в Украине сегодня, 13 июня, резко ухудшится. В западных и юго-западных областях будут наблюдаться дожди и шквальный ветер.

Грозы с градом ударят во всех регионах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

13 июня в западных и юго-западных областях порывы ветра 15−20 м/с; ночью в западных областях ожидается дождь, — говорится в предупреждении.



Как отмечается, днем в Украине прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 13 июня прогнозируется дождливая и с грозами во всех регионах. Столбики термометров ночью покажут от 11° до 16° тепла, а днем воздух прогреется до 17−26° выше нуля по Цельсию. Ветер прогнозируют восточный и юго-западный 7−12 м/с.