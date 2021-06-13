Погода в Україні. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156037-grad-ta-shkvaly-ukrayinciv-poperedyly-pro-negodu-karta.html

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Погода в Україні сьогодні, 13 червня, різко погіршиться. У західних та південно-західних областях спостерігатимуться дощі та шквальний вітер.

Грози з градом вдарять в усіх регіонах. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

13 червня в західних та південно-західних областях пориви вітру 15−20 м/с; вночі в західних областях значний дощ, — йдеться в попередженні.



Як зазначається, вдень в Україні очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 13 червня прогнозується дощова та з грозами у всіх регіонах. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 11° до 16° тепла, а вдень повітря прогріється до 17−26° вище нуля за Цельсієм. Вітер прогнозують північно-західний та південно-західний 7−12 м/с.