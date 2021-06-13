Вибух. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n156038-sylnyy-vybuh-progrymiv-na-rynku-v-kytayi-desyatky-zagyblyh-foto-video.html

Ракурс

Вибух у Китаї пролунав сьогодні, 13 червня, у місті Шиянь (провінція Хубей) на території продовольчого ринку біля жилих домівок.

За попередньою інформацією загинули 12 людей. Про це повідомило центральне телебачення Китаю.

Вибух пролунав о 6.30 у неділю. Ринок на той момент уже почав працювати, і на його території було багато людей. Вибуховою хвилею зруйнувало продовольчі намети та магазини.

Наразі проводиться розслідування причин і обставин вибуху, створений аварійно-рятувальний штаб. За попередньою версією здетонував природний газ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві пролунав вибух у багатоповерхівці. На вулицю Зоологічну в Шевченківському районі в ніч на 31 травня приїхала поліція, вибухотехніки, швидка, рятувальники.