«Велика сімка» обговорила Україну. Фото: BBС

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Саміт G7 відбувся в британському місті Корнуолл. Лідери країн «Групи семи» обговорили питання України та видали спільну відповідь на підривні та агресивні дії Росії.

За підсумками саміту, трансатлантичний альянс готовий розв’язувати проблему російської агресії. Про це розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Україна займає важливе місце в спільному порядку денному країн G7.

G7 підтримує територіальну цілісність України та готова допомогти в її зусиллях щодо реформування. Україні потрібні сильні інститути, що діють на основі верховенства права, — наголосила фон дер Ляєн.

Іншим питанням обговорення стала ситуація в Білорусі. На саміті наголосили, що всі країни стурбовані ситуацією в Білорусі.

ЄС швидко й рішуче ввів подальші санкції. Співпраця G7 зробить ці санкції більш ефективними, — заявила глава Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що королева Великої Британії Єлизавета II зустрілася з лідерами країн «Великої сімки» (G7), які зібралися на саміт у британському графстві Корнуолл. Королеву супроводжували принц Уельський Чарльз із дружиною Каміллою, а також герцог і герцогиня Кембриджські.