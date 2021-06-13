У Росії заарештували активіста, який «застрелився» на Красній площі, фото: pavelkrisevich

https://racurs.ua/ua/n156051-samogubstvo-na-krasniy-ploschi-rosiyskogo-aktyvista-zaareshtuvaly.html

Ракурс

У Росії на два місяці заарештували акціоніста Павла Крисевича, який нещодавно «застрелився» на Красній площі у Москві.

Таганський районний суд Москви, який ухвалив відповідне рішення, відмовився долучати 128 поручительств за акціоніста, які надав його адвокат Мансур Гільманов. Про це повідомляє Telegram-канал «Апологія протесту».

Захист активіста пообіцяв оскаржити це рішення суду.

Щодо Крисевича порушена кримінальна справа за хуліганство. Він, перебуваючи на Красній площі, зробив кілька попереджувальних холостих пострілів у повітря, після чого спробував вистрелити собі в голову.

На сторінці Крисевича в соціальній мережі Instagram фото цієї акції супроводжувалися підписом:

Перед кремлівською завісою пролунає постріл.



Також на акції була присутня журналістка видання «Сота» Ніка Самусік, яка висвітлювала те, що відбувається. Її затримали та допитали без адвоката. Згодом журналістку відпустили, проте у неї залишається статус підозрюваної у справі.