В России арестовали активиста, который «застрелился» на Красной площади, фото: pavelkrisevich

https://racurs.ua/n156051-samoubiystvo-na-krasnoy-ploschadi-rossiyskogo-aktivista-arestovali.html

Ракурс

В России на два месяца арестовали акциониста Павла Крисевича, который недавно «застрелился» на Красной площади в Москве.

Таганский районный суд Москвы, принявший соответствующее решение, отказался приобщать 128 поручительств за акциониста, которые предоставил его адвокат Мансур Гильманов. Об этом сообщает Telegram-канал «Апология протеста».

Защита активиста пообещала обжаловать это решение суда.

В отношении Крисевича возбуждено уголовное дело за хулиганство. Он, находясь на Красной площади, сделал несколько предупредительных холостых выстрелов в воздух, после чего попытался выстрелить себе в голову.

На странице Крисевича в социальной сети Instagram фото этой акции сопровождались подписью:

Перед кремлевским занавесом последует выстрел.



Также на акции присутствовала журналистка издания «Сота» Ника Самусик, которая освещала происходящее. Ее задержали и допросили без адвоката. Впоследствии журналистку отпустили, однако у нее остается статус подозреваемой по делу.