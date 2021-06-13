«Самоубийство» на Красной площади — российского активиста арестовалиhttps://racurs.ua/n156051-samoubiystvo-na-krasnoy-ploschadi-rossiyskogo-aktivista-arestovali.htmlРакурс
В России на два месяца арестовали акциониста Павла Крисевича, который недавно «застрелился» на Красной площади в Москве.
Таганский районный суд Москвы, принявший соответствующее решение, отказался приобщать 128 поручительств за акциониста, которые предоставил его адвокат Мансур Гильманов. Об этом сообщает Telegram-канал «Апология протеста».
Защита активиста пообещала обжаловать это решение суда.
В отношении Крисевича возбуждено уголовное дело за хулиганство. Он, находясь на Красной площади, сделал несколько предупредительных холостых выстрелов в воздух, после чего попытался выстрелить себе в голову.
На странице Крисевича в социальной сети Instagram фото этой акции сопровождались подписью:
Перед кремлевским занавесом последует выстрел.
Также на акции присутствовала журналистка издания «Сота» Ника Самусик, которая освещала происходящее. Ее задержали и допросили без адвоката. Впоследствии журналистку отпустили, однако у нее остается статус подозреваемой по делу.