Рекордное количество прививок сделали в киевском центре массовой вакцинации

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В Украине продолжается вакцинация от коронавируса
Рекордное количество прививок сделали в киевском центре массовой вакцинацииhttps://racurs.ua/n156050-rekordnoe-kolichestvo-privivok-sdelali-v-kievskom-centre-massovoy-vakcinacii.htmlРакурс
В Киеве в Центре вакцинации от COVID-19, развернутом в Международном выставочном центре, вчера, 12 июня, привили рекордное количество человек.
Вакцины получили еще 3 тыс. 14 жителей города. В целом так называемая «вакцинация выходного дня» проходит в столице уже третью неделю подряд. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург.
По словам Гинзбург, достичь таких показателей удалось, в частности, благодаря улучшению организационных моментов:
- на прошлой неделе разделили потоки желающих вакцинироваться на «живую» очередь и очередь из киевлян, которых пригласили смс-сообщением;
- накануне этих выходных киевлянам предложили записываться на прививки самостоятельно с помощью сервиса Helsi. me, чем воспользовались около 1 тыс. человек.
Киев уже прошел две серьезные волны пандемии. Мы готовы и в будущем. Но каждый врач скажет вам, что болезнь лучше профилактировать, чем лечить, — добавила Гинзбург.
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