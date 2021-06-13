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Ракурс
В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

Рекордное количество прививок сделали в киевском центре массовой вакцинации

13 июн 2021, 17:43
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В Киеве в Центре вакцинации от COVID-19, развернутом в Международном выставочном центре, вчера, 12 июня, привили рекордное количество человек.

Вакцины получили еще 3 тыс. 14 жителей города. В целом так называемая «вакцинация выходного дня» проходит в столице уже третью неделю подряд. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург.

По словам Гинзбург, достичь таких показателей удалось, в частности, благодаря улучшению организационных моментов:


  • на прошлой неделе разделили потоки желающих вакцинироваться на «живую» очередь и очередь из киевлян, которых пригласили смс-сообщением;
  • накануне этих выходных киевлянам предложили записываться на прививки самостоятельно с помощью сервиса Helsi. me, чем воспользовались около 1 тыс. человек.

Киев уже прошел две серьезные волны пандемии. Мы готовы и в будущем. Но каждый врач скажет вам, что болезнь лучше профилактировать, чем лечить, — добавила Гинзбург.

Источник: Ракурс


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