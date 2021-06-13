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Ракурс
В Україні триває вакцинація від коронавірусу

Рекордну кількість щеплень зробили в київському центрі масового вакцинування

13 чер 2021, 17:43
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У Києві в Центрі вакцинації від COVID-19, розгорнутому в Міжнародному виставковому центрі, вчора, 12 червня, було щеплено рекордну кількість осіб за добу.

Вакцини отримали ще 3 тис. 14 жителів міста. Загалом так звана «вакцинація вихідного дня» триває у столиці вже третій тиждень поспіль. Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я Валентину Гінзбург.

За словами Гінзбург, досягнути таких показників вдалося, зокрема, завдяки покращенню організаційних моментів:


  • минулого тижня розмежували потоки охочих вакцинуватися на «живу» чергу і чергу з киян, яких запросили смс-повідомленням;
  • напередодні цих вихідних киянам запропонували записуватися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi. me, чим скористалися близько 1 тис. осіб.

Київ вже пройшов дві серйозні хвилі пандемії. Ми готові й на майбутнє. Але кожен лікар скаже вам, що хворобу краще профілактувати, аніж лікувати, — додала Гінзбург.

Джерело: Ракурс


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