Рекордну кількість щеплень зробили в київському центрі масового вакцинування

В Україні триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n156050-rekordnu-kilkist-scheplen-zrobyly-v-kyyivskomu-centri-masovogo-vakcynuvannya.html

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У Києві в Центрі вакцинації від COVID-19, розгорнутому в Міжнародному виставковому центрі, вчора, 12 червня, було щеплено рекордну кількість осіб за добу.

Вакцини отримали ще 3 тис. 14 жителів міста. Загалом так звана «вакцинація вихідного дня» триває у столиці вже третій тиждень поспіль. Про це сьогодні, 13 червня, повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я Валентину Гінзбург.

За словами Гінзбург, досягнути таких показників вдалося, зокрема, завдяки покращенню організаційних моментів:

минулого тижня розмежували потоки охочих вакцинуватися на «живу» чергу і чергу з киян, яких запросили смс-повідомленням;

напередодні цих вихідних киянам запропонували записуватися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi. me, чим скористалися близько 1 тис. осіб.