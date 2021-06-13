Прикордонники не пропустили російську акторку, яка незаконно відвідувала окупований Крим, фото: Держприкордонслужба

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Ракурс

Російська акторка дубляжу, яка раніше незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим, намагалася в’їхати на територію України.

Інцидент стався учора, 12 червня, в пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», розташованому в Одеській області на кордоні України та Молдови. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Про кого саме йдеться, прикордонники не уточнюють. Зазначається, що вказана особа є «відомою в Росії акторкою озвучування та дубляжу, а також співачкою».

Зазначається, що метою 59-річної громадянки РФ було потрапити до Одеси, щоб виступати в театрі.

Прикордонники на трирічний термін заборонили їй в’їзд на територію України.

Нагадаємо, на початку березня прикордонники не пропустили до України заслужену артистку РФ Розу Хайрулліну. Підставою стало її незаконне перебування на території тимчасово окупованого Криму.