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Прикордонники не пропустили російську акторку, яка незаконно відвідувала окупований Крим, фото: Держприкордонслужба

Прямувала до Одеси — російську акторку не пропустили в Україну (ФОТО)

13 чер 2021, 16:59
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Російська акторка дубляжу, яка раніше незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим, намагалася в’їхати на територію України.

Інцидент стався учора, 12 червня, в пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне», розташованому в Одеській області на кордоні України та Молдови. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Про кого саме йдеться, прикордонники не уточнюють. Зазначається, що вказана особа є «відомою в Росії акторкою озвучування та дубляжу, а також співачкою».

Зазначається, що метою 59-річної громадянки РФ було потрапити до Одеси, щоб виступати в театрі.

Прикордонники на трирічний термін заборонили їй в’їзд на територію України.

Прикордонники не пропустили російську акторку, яка незаконно відвідувала окупований Крим, фото: Держприкордонслужба

Прикордонники не пропустили російську акторку, яка незаконно відвідувала окупований Крим, фото: Держприкордонслужба


Прикордонники не пропустили російську акторку, яка незаконно відвідувала окупований Крим, фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, на початку березня прикордонники не пропустили до України заслужену артистку РФ Розу Хайрулліну. Підставою стало її незаконне перебування на території тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Ракурс


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