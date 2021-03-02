Розу Хайрулліну не пропустили до України, фото: «Кино-Театр.РУ»

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До України не пропустили російську акторку, яка прибула до аеропорту «Бориспіль» із Мінська.

Виявилося, що ця жінка перебувала на території тимчасово окупованого Криму, порушуючи встановлений порядок в’їзду-виїзду. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонникам жінка заявила, що до окупованого Криму їздила, начебто, з приватним візитом навесні 2020 року і потрапила туди авіарейсом. Водночас були зафіксовані й інші її візити на окуповану країною-агресором територію України.

В Україні, за її словами, вона планувала взяти участь у кінозйомках.

Російській акторці заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки, а також її притягнули до відповідальності за ст. 204−2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зворотним рейсом вона відбула у Білорусь.

У Держприкордонслужбі не уточнили, про яку саме акторку йдеться. За інформацією джерел видання «Українська правда», це Роза Хайрулліна. Вона, зокрема, зіграла роль у російському фільмі 2018 року «Канікули президента», зйомки якого відбувалися в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, у лютому 2020 року у столичному аеропорту «Київ» до України не пропустили російських письменника та журналіста.