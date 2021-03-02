Розу Хайруллину не пропустили в Украину, фото: «Кино-Театр.РУ»

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В Украину не пропустили российскую актрису, которая прибыла в аэропорт «Борисполь» из Минска.

Оказалось, что эта женщина находилась на территории временно оккупированного Крыма, нарушая установленный порядок въезда-выезда. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничникам женщина заявила, что в оккупированный Крым ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время были зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную страной-агрессором территорию Украины.

В Украине, по ее словам, она планировала принять участие в киносъемках.

Российской актрисе запретили въезд на территорию Украины сроком на три года, а также ее привлекли к ответственности по ст. 204−2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Обратным рейсом она отбыла в Беларусь.

В Госпогранслужбе не уточнили, о какой именно актрисе идет речь. По информации источников издания «Украинская правда», это Роза Хайруллина. Она, в частности, сыграла роль в российском фильме 2018 года «Каникулы президента», съемки которого проходили во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в феврале 2020 года в столичном аэропорту «Киев» в Украину не пропустили российских писателя и журналиста.