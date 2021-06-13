Пограничники не пропустили российскую актрису, незаконно посещавшую оккупированный Крым, фото: Госпогранслужба

https://racurs.ua/n156049-napravlyalas-v-odessu-rossiyskuu-aktrisu-ne-propustili-v-ukrainu-foto.html

Ракурс

Российская актриса дубляжа, которая ранее незаконно посещала временно оккупированный Крым, пыталась въехать на территорию Украины.

Инцидент произошел вчера, 12 июня, в пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», расположенном в Одесской области на границе Украины и Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

О ком именно идет речь, пограничники не уточняют. Отмечается, что указанная гражданка РФ является «известной в России актрисой озвучивания и дубляжа, а также певицей».

Отмечается, что целью 59-летней гражданки РФ было попасть в Одессу, чтобы выступать в театре.

Пограничники на трехлетний срок запретили ей въезд на территорию Украины.

Напомним, в начале марта пограничники не пропустили в Украину заслуженную артистку РФ Розу Хайруллину. Основанием стало ее незаконное пребывание на территории временно оккупированного Крыма.