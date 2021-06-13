В Украине 14 июня ожидаются кратковременные дожди

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Ракурс

Погода в Украине 14 июня предусматривает кратковременные дожди с грозами.

Днем в отдельных районах также возможен град и шквалы 15−20 м/с (Ш уровень опасности — желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 14 июня предусматривает дожди днем и ночью, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +12…+14°, днем — +23…+25°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет облачной с прояснениями. Временами дождь, ночью и утром — местами значительный дождь. Столбики термометров ночью опустятся до +6…+11°, днем — поднимутся до + 13…+18°. Ветер северный, 9−14 м/с, ночью и утром порывы 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет с дождями днем ​​и ночью, возможны грозы. Термометры ночью покажут +15…+17°, днем — +20…+22°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков ночью, днем — дождь, возможны грозы. Ночью температура воздуха составит +13…+15°, днем — +23…+25°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет без существенных осадков ночью и с дождем, возможными грозами днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +12…+14° ночью и +25…+27° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 14 июня будет с дождями днем и ночью, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +11…+1 ° ночью и +17…+19° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 июня будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.