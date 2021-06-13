Планеты у звезды HR8799 «сыграют» в своеобразный «космический пинбол» в будущем, фото: UNIVERSITY OF WARWICK

https://racurs.ua/n156047-smert-zvezdy-ustroit-kosmicheskiy-pinbol-vozle-ot-solnechnoy-sistemy-uchenye.html

Ракурс

Ученые обнаружили планетную систему, в которой превращения звезды в белого карлика в конце ее жизненного цикла устроит настоящий «космический пинбол» между планетами, вращающимися вокруг нее.

Речь идет о четырех чрезвычайно массивных планетах, вращающихся очень близко друг от друга в идеальном ритме вокруг звезды HR8799, расположенной на расстоянии 135 световых лет от Земли, что сравнительно близко по космическим меркам. Об этом сообщает издание EurekAlert.

Астрономы смоделировали, как изменение гравитационных сил в системе в результате преобразования звезды в белого карлика приведет к тому, что ее планеты сойдут со своих орбит и отскочат друг от друга под действием гравитации, как шарики отскакивают в игре в пинбол.

В ходе этого процесса они столкнут прилегающие осколки в свое умирающее солнце, предлагая ученым новое понимание того, как сначала развивались белые карлики с загрязненной атмосферой, которые мы видим сегодня, — говорится в статье.

Система HR8799 состоит из звезды типа, А возрастом 30−40 млн лет и четырех чрезвычайно массивных планет, каждая из которых в пять раз превышает массу Юпитера. Эти планеты замкнуты в идеальном ритме, в котором каждая из них имеет вдвое большую орбиту, чем расположенная ближе к звезде соседка.

Они такие большие и такие близкие друг к другу. Единственное, что держит их в этом идеальном ритме сейчас — это расположение их орбит, — отмечают исследователи. — Все четверо соединены в одной цепи. Как только звезда потеряет массу, их расположение будет отклоняться, тогда двое из них будут отдалять друг от друга, вызывая цепную реакцию всех четырех.

Также в этой системе есть два диска с обломками — внутри орбиты наиболее внутренней планеты и снаружи орбиты наиболее внешней. Ученые уверены, что при любом варианте разлета планет в этой системе, планеты будут двигаться так, что вытеснят материал с этих дисков в атмосферу звезды.

Именно этот тип обломков анализируют сегодня астрономы, чтобы выявить историю других систем белых карликов.

Резонанс, который «замкнул» эти четыре планеты, скорее всего будет прочным в течение следующих 3 млрд лет, несмотря на возможные внешние воздействия со стороны других звезд и галактики в целом.

Однако он разрушится, когда звезда перейдет в фазу, в которой она станет красным гигантом и увеличится в несколько сотен раз от нынешнего размера, а затем сбросит почти половину своей массы, став белым карликом.

Источник: EurekAlert