Необычный малыш белой лани родился в Виннице. Фото: Istock

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Ракурс

Уникальный малыш белой лани родился в Подольском зоопарке, что в Виннице. Необычный теленок стал первенцем в семье оленевых, которых в прошлом году привезли в зоопарк из Одессы.

Роды были очень тяжелыми для матери животного. Об этом сообщается на странице зверинца в Facebook.





Новорожденного детеныша лани всю ночь отогревали работники зоопарка, поскольку животное было ослабленным, как и мать ребенка.

Сейчас мама-лань и теленок чувствуют себя хорошо. Детеныш активен и пьет материнское молоко. Мать будет кормить его до шестимесячного возраста. Взрослая жизнь у самцов начинается в трехлетнем возрасте, у самок — на год раньше.

Лань или лань европейская (Dama dama) — разновидность животных из семейства оленевых, распространенный в Европе и на Ближнем Востоке. Встречается в Украине. Живет лань в группах, формируемых по половому признаку. Летом животные обычно держатся маленькими группами или даже в одиночку, осенью собираются в большие стада.

К еде лань неприхотлива и питается разнообразным растительным кормом. В частности летом питается преимущественно травой — различными злаками, осокой, бобовыми, зонтичными. Травой лань кормится на полянах, лугах, вырубках, выходит на сельскохозяйственные угодья.

Напомним, ранее мы сообщали, что уникальный белый кенгуренок родился в зоопарке Нью-Йорка. Малыш красного кенгуру был рожден с редким генетическим заболеванием — лейцизмом, которое придает маленькому животному уникальный белый окрас.