Незвичайне маля білої лані народилося у Вінниці. Фото: Istock

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Ракурс

Унікальне маля білої лані народилося в Подільському зоопарку, що у Вінниці. Незвичайний малюк став первістком у родині оленевих, яких торік привезли до зоопарку з Одеси.

Пологи були надзвичайно тяжкими для тварини. Про це повідомляють на сторінці звіринцю у Facebook.





Новонароджене дитинча лані усю ніч відігрівали працівники зоопарку оскільки тваринка була ослаблена, як і мати дитини.

Нині матуся-лань та оленятко почуваються добре. Дитинча активне та п'є материнське молоко. Вигодовуватиме його мати до шестимісячного віку. Доросле життя в самців розпочинається в трирічному віці, у самок — на рік раніше.

Лань або лань європейська (Dama dama) — різновид тварин із родини оленевих, поширений у Європі та на Близькому Сході. Зустрічається в Україні. Живе лань у групах, які формуються за статтю. Влітку тварини зазвичай тримаються маленькими групками чи навіть поодинці, восени збираються в більші стада.

До їжі лань невибаглива й харчується найрізноманітнішим рослинним кормом. Зокрема влітку харчується переважно травою — різними злаками, осокою, бобовими, зонтичними. Травою лань годується на галявинах, луках, вирубках, виходить на сільськогосподарські угіддя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унікальне біле кенгурятко народилося в зоопарку Нью-Йорка. Малюк червоного кенгуру був народжений із рідкісним генетичним захворюванням — лейцизмом, яке надає маленькій тваринці унікальне біле забарвлення.