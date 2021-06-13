Путін «перейнявся» відносинами зі США після заяв Байдена

Путін. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n156045-putin-pereynyavsya-vidnosynamy-zi-ssha-pislya-zayav-baydena.html

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Володимир Путін, президент Росії, сподівається на відновлення відносин зі США. На зустрічі з лідером країни Джо Байденом він готується налагоджувати діалог між країнами.

На саміті в Женеві президент РФ має намір обговорити серед інших питання «регіональних конфліктів». Про це повідомляє ТААС.

Є питання, де ми дійсно можемо ефективно працювати. Якщо ми після цієї зустрічі створимо механізми роботи по всіх цих напрямках, мені здається, було б уже добре. Можна було б сказати, що зустріч пройшла недаремно, — додав він.

Водночас Джо Байден має намір обговорити з Путіним хакерську атаку з боку Росії на американську компанію Colonial Pipelinе, яка сталася на початку травня, питання безпеки та контролю над озброєннями, порушення прав людини та інші. Також він планує обговорити українське питання та агресію Росії в східноєвропейському регіоні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна відбудеться вже 16 червня в Женеві. Під час майбутньої зустрічі лідерів держав президент США Джо Байден може передати «жорсткий сигнал» своєму російському колезі Володимиру Путіну.

Джерело: ТААС