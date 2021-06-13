Путин «озаботился» отношениями с США после заявлений Байдена

Байден и Путин. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n156045-putin-ozabotilsya-otnosheniyami-s-ssha-posle-zayavleniy-baydena.html

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Владимир Путин, президент России, надеется на восстановление отношений с США. На встрече с лидером страны Джо Байденом он готовится налаживать диалог между странами.

На саммите в Женеве президент РФ намерен обсудить среди прочих вопросы «региональных конфликтов». Об этом сообщает ТААС.

Есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать. Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром, — добавил он.



В то же время Джо Байден намерен обсудить с Путиным хакерскую атаку со стороны России на американскую компанию Colonial Pipelinе, которая произошла в начале мая, вопросы безопасности и контроля вооружений, нарушение прав человека и другие. Также он планирует поднять украинский вопрос и обсудить агрессию России в восточноевропейском регионе.

Напомним, ранее мы сообщали, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоится уже 16 июня в Женеве. Во время предстоящей встречи лидеров государств президент США Джо Байден может передать «жесткий сигнал» своему российскому коллеге Владимиру Путину.



Источник: ТААС