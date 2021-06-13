Когда ждать новую волну коронавируса, рассказали в Минздраве. Фото: Istock

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Ракурс

Коронавирус в Украине еще не побежден — главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что украинцам вряд ли удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью.

Он считает, что несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине, адаптивный карантин надо продлить. Об этом он заявил он в эфире «Завтрака с 1+1».

Он рассказал, что карантин нужно корректировать, но не снимать полностью.

У нас будет оставаться масочный режим в помещениях и социальная дистанция, если большинство мероприятий, направленных на противодействие коронавируса, будут отменены. Даже США оставляют требование ношения масок, несмотря на большие темпы вакцинации. Это обычная практика, — отметил Кузин.



Несмотря на то, что в Минздраве планируют до конца лета вакцинировать около пяти миллионов граждан, врач ожидает возвращения коронавируса осенью. В Минздраве это связывают с сезонной вспышкой ОРВИ.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса в мире продолжается, что приводит к появлению новых, более опасных штаммов этого заболевания. Одним из них является так называемый «индийский» штамм коронавируса (B.1.617.2), который уже активно распространился не только в Индии, но и в странах Европы. В частности, в Великобритании, которая стала «родиной» другого опасного штамма — B.1.1.7, на «индийский» коронавирус уже приходится большинство новых случаев заболевания.