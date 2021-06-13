Коли чекати на нову хвилю коронавірусу, спрогнозували в МОЗ

Коронавірус в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n156044-koly-chekaty-na-novu-hvylu-koronavirusu-sprognozuvaly-v-moz.html

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Коронавірус в Україні ще не поборений— головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що українцям навряд вдасться уникнути четвертої хвилі епідемії коронавірусу восени.

Він вважає, що попри покращення ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні, адаптивний карантин треба подовжувати. Про це він заявив він в ефірі «Сніданку з 1+1».

Кузін розповів, що карантин потрібно коригувати, але не знімати повністю.

У нас залишатиметься масковий режим у приміщеннях і соціальна дистанція, якщо більшість заходів, спрямованих на протидію коронавірусу, будуть скасовані. Навіть США залишають вимогу щодо носіння масок попри великі темпи вакцинації. Це звичайна практика, — наголосив Кузін.



Попри те, що в МОЗ планують до кінця літа вакцинувати близько п’яти мільйонів громадян, лікар очікує повернення коронавірусу восени. У МОЗ це пов’язують із сезонним спалахом ГРВІ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу у світі триває, що призводить до появи нових, більш небезпечних штамів цього захворювання. Одним із них є так званий «індійський» штам коронавірусу (B.1.617.2), який уже активно поширився не лише в Індії, а й у країнах Європи. Зокрема, у Великій Британії, яка стала «батьківщиною» іншого небезпечного штаму — B.1.1.7, на «індійський» коронавірус уже припадає більшість нових випадків захворювання.