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Ракурс
Еріксен. Фото: Спорт РИА

Еріксен отямився — що відомо про його стан

13 чер 2021, 13:35
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Крістіан Еріксен, данський футболіст, що втратив свідомість під час вчорашнього матчу з Фінляндією, уже пішов на поправку.

Він усе ще перебуває в лікарні для подальшого обстеження. Про це повідомляє прес-служба Данської футбольної асоціації.

Там додали, що інші гравці та персонал збірної отримали психологічну допомогу й будуть продовжувати брати участь у турнірі.


Ми дякуємо всім за слова підтримки Крістіану Еріксену від фанатів, гравців, королівських сімей Данії та Англії, міжнародних асоціацій, клубів та інших, — написали представники асоціації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу з Фінляндією під час Євро-2020. Один із лідерів данської збірної просто впав на поле без зіткнень або будь-яких ексцесів. Він втратив свідомість у першому таймі. Гравці одразу почали сигналізувати медикам, що сталося щось серйозне. Лікарі намагалися надати йому першу допомогу на поле й робили масаж серця. Також на поле винесли ноші.

Джерело: Ракурс


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