Еріксен. Фото: Спорт РИА

https://racurs.ua/ua/n156043-eriksen-otyamyvsya-scho-vidomo-pro-yogo-stan.html

Ракурс

Крістіан Еріксен, данський футболіст, що втратив свідомість під час вчорашнього матчу з Фінляндією, уже пішов на поправку.

Він усе ще перебуває в лікарні для подальшого обстеження. Про це повідомляє прес-служба Данської футбольної асоціації.

Там додали, що інші гравці та персонал збірної отримали психологічну допомогу й будуть продовжувати брати участь у турнірі.

Ми дякуємо всім за слова підтримки Крістіану Еріксену від фанатів, гравців, королівських сімей Данії та Англії, міжнародних асоціацій, клубів та інших, — написали представники асоціації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу з Фінляндією під час Євро-2020. Один із лідерів данської збірної просто впав на поле без зіткнень або будь-яких ексцесів. Він втратив свідомість у першому таймі. Гравці одразу почали сигналізувати медикам, що сталося щось серйозне. Лікарі намагалися надати йому першу допомогу на поле й робили масаж серця. Також на поле винесли ноші.