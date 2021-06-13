Эриксен. Фото: Спорт РИА

https://racurs.ua/n156043-eriksen-prishel-v-sebya-chto-izvestno-o-ego-sostoyanii.html

Ракурс

Кристиан Эриксен, датский футболист, потерявший сознание во время вчерашнего матча с Финляндией, уже пошел на поправку.

Он все еще находится в больнице для дальнейшего обследования. Об этом сообщает пресс-служба Датской футбольной ассоциации.

Там добавили, что другие игроки и персонал сборной получили психологическую помощь и будут продолжать участвовать в турнире.

Мы благодарим всех за слова поддержки Кристиану Эриксену от фанатов, игроков, королевских семей Дании и Англии, международных ассоциаций, клубов и других, — написали представители ассоциации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией во время Евро-2020. Один из лидеров датской сборной просто упал на поле без столкновений или каких-либо эксцессов. Он потерял сознание в первом тайме. Игроки тут же начали сигнализировать медикам, что произошло нечто серьезное. Врачи пытались оказать ему первую помощь сразу на поле и делали массаж сердца. Также на поле вынесли носилки.