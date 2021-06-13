Уникальное фото ракеты для полета на Луну показали в NASA . Фото: NASA

https://racurs.ua/n156042-unikalnoe-foto-rakety-dlya-poleta-na-lunu-pokazali-v-nasa.html

Ракурс

Космос продолжают исследовать астронавты из американского космического агентства NASA.

Они поделились фото сверхтяжелой ракеты, которая вскоре полетит на Луну. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровый основной ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив таким образом все три основных элемента ракеты.



Новая космическая миссия по покорению Луне получила название «Артемида». Эта ракета выведет на Луну космический корабль нового поколения «Орион». Астронавтов в нем пока не будет, поскольку NASA хочет сначала испытать всю систему в беспилотном режиме, и только потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту.

Напомним, ранее мы сообщали, что NASA успешно завершило большие испытания ракеты, которая должна доставить людей на Луну в рамках миссии «Артемида». Это будет первое посещение Луне человеком с 1970-х годов.