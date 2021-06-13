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Ракурс
Уникальное фото ракеты для полета на Луну показали в NASA . Фото: NASA

Уникальное фото ракеты для полета на Луну показали в NASA

13 июн 2021, 12:56
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Космос продолжают исследовать астронавты из американского космического агентства NASA.

Они поделились фото сверхтяжелой ракеты, которая вскоре полетит на Луну. Об этом сообщает пресс-служба NASA.


Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровый основной ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив таким образом все три основных элемента ракеты.

Ракета. Фото: NASAНовая космическая миссия по покорению Луне получила название «Артемида». Эта ракета выведет на Луну космический корабль нового поколения «Орион». Астронавтов в нем пока не будет, поскольку NASA хочет сначала испытать всю систему в беспилотном режиме, и только потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту.

Напомним, ранее мы сообщали, что NASA успешно завершило большие испытания ракеты, которая должна доставить людей на Луну в рамках миссии «Артемида». Это будет первое посещение Луне человеком с 1970-х годов.

Источник: Ракурс


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