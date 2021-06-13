Унікальне фото ракети для польоту на Місяць показали в NASA

Унікальне фото ракети для польоту на Місяць показали в NASAhttps://racurs.ua/ua/n156042-unikalne-foto-rakety-dlya-polotu-na-misyac-pokazaly-v-nasa.htmlРакурс
Космос продовжують досліджувати астронавти з американського космічного агентства NASA.
Вони поділилися фото надважкої ракети, яка незабаром полетить на Місяць. Про це повідомляє прес-служба NASA.
Інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді опустили 65-метровий основний ступінь ракети Space Launch System (SLS, Система космічного запуску) між двома прискорювачами, вперше поєднавши таким
чином всі три основних елементи ракети.
Нова космічна місія з підкорення Місяцю дістала назву «Артеміда». Ця ракета виведе до Місяця космічний корабель нового покоління «Оріон». Астронавтів в ньому поки не буде, оскільки NASA хоче спочатку випробувати всю систему в безпілотному режимі, і лише потім, у 2023 році, запустити її з людьми на борту.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA успішно завершило великі випробування ракети, яка має доставити людей на Місяць у межах місії «Артеміда». Це буде перше відвідання Місяцю людиною з 1970-х років.