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Ракурс
Унікальне фото ракети для польоту на Місяць показали в NASA. Фото: NASA

Унікальне фото ракети для польоту на Місяць показали в NASA

13 чер 2021, 12:56
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Космос продовжують досліджувати астронавти з американського космічного агентства NASA.

Вони поділилися фото надважкої ракети, яка незабаром полетить на Місяць. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Інженери Космічного центру Кеннеді у Флориді опустили 65-метровий основний ступінь ракети Space Launch System (SLS, Система космічного запуску) між двома прискорювачами, вперше поєднавши таким чином всі три основних елементи ракети.

Ракета. Фото: NASA


Нова космічна місія з підкорення Місяцю дістала назву «Артеміда». Ця ракета виведе до Місяця космічний корабель нового покоління «Оріон». Астронавтів в ньому поки не буде, оскільки NASA хоче спочатку випробувати всю систему в безпілотному режимі, і лише потім, у 2023 році, запустити її з людьми на борту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA успішно завершило великі випробування ракети, яка має доставити людей на Місяць у межах місії «Артеміда». Це буде перше відвідання Місяцю людиною з 1970-х років.

Джерело: Ракурс


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