Планети біля зірки HR8799 «зіграють» у своєрідний «космічний пінбол» у майбутньому, фото: UNIVERSITY OF WARWICK

https://racurs.ua/ua/n156047-smert-zirky-vlashtuie-kosmichnyy-pinbol-nepodalik-vid-sonyachnoyi-systemy-ucheni.html

Ракурс

Учені виявили планетну систему, у якій перетворення зірки на білого карлика наприкінці її життєвого циклу влаштує справжній «космічний пінбол» між планетами, що обертаються довкола неї.

Йдеться про чотири надзвичайно масивні планети, які обертаються дуже близько одна від одної в ідеальному ритмі довкола зірки HR8799, розташованої на відстані 135 світлових років від Землі, що порівняно близько за космічними мірками. Про це повідомляє видання EurekAlert.

Астрономи змоделювали, як зміна гравітаційних сил в системі в результаті перетворення зірки в білого карлика призведе до того, що її планети зійдуть зі своїх орбіт і відскочать одна від одної під дією гравітації, як кульки відскакують у грі в пінбол.

В ході цього процесу вони зіштовхнуть прилеглі уламки у своє помираюче сонце, пропонуючи вченим нове розуміння того, як спочатку розвивалися білі карлики з забрудненими атмосферами, які ми бачимо сьогодні, — зазначається в статті.

Система HR8799 складається з зірки типу, А віком 30−40 млн років і чотирьох надзвичайно масивних планет, кожна з яких в п’ять разів перевищує масу Юпітера. Ці планети замкнуті в ідеальному ритмі, в якому кожна з них має удвічі більшу орбіту, ніж розташована ближче до зірки сусідка.

Вони такі великі і такі близькі одна від одної. Єдине, що тримає їх у цьому ідеальному ритмі зараз — це розташування їхніх орбіт, — наголошують дослідники. — Всі четверо з'єднані в одному ланцюзі. Як тільки зірка втратить масу, їхнє розташування буде відхилятися, тоді двоє з них будуть віддаляти одна від одної, викликаючи ланцюгову реакцію серед усіх чотирьох".

Також у цій системі є два диски з уламками — всередині орбіти найбільш внутрішньої планети та зовні орбіти найбільш зовнішньої. Учені впевнені, що при будь-якому варіанті розлітання планет у цій системі, планети рухатимуться так, що витіснять матеріал з цих дисків в атмосферу зірки.

Саме цей тип уламків аналізують сьогодні астрономи, щоб виявити історію інших систем білих карликів.

Резонанс, який «замкнув» ці чотири планети, найімовірніше буде міцним протягом наступних 3 млрд років, попри можливі зовнішні впливи з боку інших зірок та галактики загалом.

Однак він зруйнується, коли зірка перейде у фазу, в якій вона стане червоним гігантом і збільшиться у кілька сотень разів від теперішнього розміру, а згодом скине майже половину своєї маси, ставши білим карликом.

Джерело: EurekAlert