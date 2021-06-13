В Україні 14 червня очікуються короткочасні дощі

https://racurs.ua/ua/n156048-korotkochasni-doschi-ta-grozy-pogoda-v-ukrayini-na-14-chervnya-karta.html

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Погода в Україні 14 червня передбачає короткочасні дощі з грозами.

Вдень в окремих районах також можливі град та шквали 15−20 м/с (І рівень небезпечності — жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 14 червня передбачає дощі вдень та вночі, можливі грози. Температура повітря вночі становитиме +12…+14°, вдень — +23…+25°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде хмарною з проясненнями. Часом дощитиме, вночі та вранці — місцями значний дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +6…+ 11°, вдень — піднімуться до +13…+18°. Вітер північний, 9−14 м/с, вночі та вранці пориви 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Термометри вночі покажуть +15…+17°, вдень — +20…+22°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі буде без опадів вночі, вдень — дощ, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме +13…+15°, вдень — +23…+25°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде без істотних опадів вночі та з дощем, можливими грозами вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря +12…+14° вночі та +25…+27° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 14 червня буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Очікується температура повітря +11…+13° вночі та +17…+19° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 14 червня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.