Умер Григорий Чапкис — что известно о маэстро танца, фото — ФБ Г.Чапкис

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Ракурс

Умер Григорий Чапкис, знаменитый украинский хореограф, судья шоу «Танцы со звездами». Его не стало 92 году жизни.

О смерти сообщил в соцсетях сын Чапкиса Грег. Хореограф длительное время болел. В декабря 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. Чапкису было трудно дышать, но результаты тестов на коронавирус были отрицательными. Накануне Нового года знаменитость выписали из больницы, тогда Чапкису стало лучше.

6 января танцовщика снова госпитализировали. Как оказалось, он недолечил воспаление легких.

В конце января артист рассказывал, что его состояние было неутешительный. А недавно Чапкис третий раз попал в больницу, отметив, что ему сковало спину и ноги.

Что известно о Чапиксе

Чапкис родился в 1930 году в Кишиневе в многодетной семье Чаопеску (это настоящая фамилия артиста), где было семеро детей. В Киев семья попала в 1944 году возвращаясь из эвакуации, а уже в 1945 году Григорий присоединился к ансамблю песни и танца «Трудовые резервы». Впоследствии окончил Киевский институт культуры и студию при оперном театре.

Профессионально танцевать он начал сразу после Второй мировой войны, в частности выступал перед представителями советской верхушки — Иосифом Сталиным и Лазарем Кагановичем.

Во время гастролей Чапкис общался с основателем Китайской коммунистической партии Мао Цзэдуном, кубинским диктатором Фиделем Кастро и испанским художником Сальвадором Дали.

О себе Чапкис говорил, что «танцевать и ходить научился одновременно».

С тех пор занимаюсь этим каждый день, ведь танцы — моя сущность и жизнь. Я хореограф широкого профиля, больше ничего делать не умею. Объяснить это просто — я родился в Румынии, среди цыган и молдаван. Утром меня выпускали во двор и только вечером забирали домой — на улице меня и научили водить танки, — рассказывал танцовщик.

Чапкис работал хореографом в Театре им. Ивана Франко, выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского. Был главным танцмейстером Венского бала. Он участвовал в многочисленных благотворительных проектах, а также основал собственную школу танцев.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Личная жизнь Чапкиса

Она не менее интересная, чем творческая. Официально он был женат трижды. От первого брака у Григория есть дочь, которая живет в Италии и руководит балетной школой «Чапкис-денс». Дочь подарила танцору двух внучек. Старшая — актриса и победительница конкурсов красоты, а младшая учится на балерину в Киевской хореографической академии.

Вторая жена была ученицей Чапкиса. Она подарила ему сына. Сейчас бывшая жена и сын, который является владельцем школы хип-хопа «Чапкис-денс», живут в США.

Третьей женой метра была Алла, методист из Киевского авиационного университета.

В ноябре 2019 года стало известно, что Григорий Чапкис встречается с женщиной, которой 38 лет, правда имени ее не называли.

Умер Григорий Чапкис — что известно о маэстро танца, фото — Депо