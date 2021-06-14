Помер Григорій Чапкіс — що відомо про маестро танцю, фото — ФБ Г.Чапкіс

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Ракурс

Помер Григорій Чапкіс, знаменитий український хореограф, суддя шоу «Танці з зірками». Його не стало на 92 році життя.

Про смерть повідомив у соцмережах син Чапкіса Грег. Хореограф тривалий час хворів. У грудні 2020 року артист потрапив до лікарні з двобічною пневмонією. Чапкісу було важко дихати, але результати на коронавірус були негативними. Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало краще.

6 січня танцівника знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легенів.

В кінці січня він розповідав, що його стан був невтішний. А недавно артист втретє потрапив до лікарні, зазначивши, що йому скувало спину і ноги.

Що відомо про Чапікса

Чапкіс народився у 1930 році в Кишиневі у багатодітній родині Чаопеску (це справжнє прізвище артиста), де було семеро дітей. До Києва родина потрапила у 1944 році повертаючись з евакуації, а вже у 1945 році Григорій долучився до ансамблю пісні й танцю «Трудові резерви». Згодом закінчив Київський інститут культури та студію при оперному театрі.

Професійно танцювати він розпочав одразу після Другої світової війни, зокрема виступав перед представниками радянської верхівки — Йосипом Сталіним та Лазарем Кагановичем.

Під час гастролей Чапкіс спілкувався із засновником Китайської комуністичної партії Мао Цзедуном, кубинським диктатором Фіделем Кастро та іспанським художником Сальвадором Далі.

Про себе Чапкіс говорив, що «танцювати та ходити навчився одночасно».

З того часу займаюся цим щодня, адже танці — моя сутність та життя. Я хореограф широкого профілю, зате більше нічого робити не вмію. Пояснити це просто — я народився в Румунії, серед циганів та молдаван. Зранку мене випускали у двір і тільки ввечері забирали додому — на вулиці мене й навчили водити танки, — розповідав танцівник.

Чапкіс працював хореографом у Театрі ім. Івана Франка, виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського. Був головним танцмейстером Віденського балу. Відкрив Школу танців Чапкіса, брав участь у численних благодійних проектах.

У лютому 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Особисте життя Чапкіса

Воно не менш цікаве, ніж творче. Офіційно він був одружений тричі. Від першого шлюбу у Григорія є донька, яка живе в Італії та керує балетною школою «Чапкіс-Денс». Донька подарувала танцюристу двох онучок, старша є акторкою і переможницею конкурсів краси, а молодша вчиться на балерину у Київській хореографічній академії.

Друга дружина була ученицею Чапкіса. Вона подарувала йому сина. Наразі колишня дружина і син, який є власником школи хіп-хопу «Чапкіс-Денс», живуть у США.

Третьою дружиною метра була Алла, методист з Київського авіаційного університету.

У листопаді 2019-го стало відомо, що Григорій Чапкіс зустрічається з жінкою, якій 38 років, щоправда імені її не називали.