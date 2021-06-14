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Ракурс
Коронавірус у відпустці — 420 осіб захворіло у неділю

Коронавірус у відпустці — у неділю захворіло 420 осіб (ІНФОГРАФІКА)

14 чер 2021, 08:50
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Коронавірус в Україні станом на ранок 14 червня підтвердили у 420 осіб. Зокрема, захворювання на COVID-19 діагностували у 32 дітей та двох медпрацівників.

Про це у понеділок повідомило Міністерство охорони здоров’я України у Фейсбук.

Також 3 тис. 328 пацієнтів одужали, а 13 — померли від ускладнень.

Найбільше нових випадків виявили у:

  • Києві — 89,

  • Запорізькій області — 44,

  • Миколаївській області — 42,

  • Київській області — 30,

  • Тернопільській області — 27.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО


Лабораторії зробили 17 тис. 856 тестів на коронавірус методом ПЛР та ІФА. Загалом в Україні провели вже понад 10,5 млн ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 млн 223 тис. випадків зараження коронавірусом. З них 51 тис. 692 людини померли від ускладнень захворювання.

Джерело: Ракурс


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