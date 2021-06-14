Коронавірус у відпустці — у неділю захворіло 420 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n156061-koronavirus-u-vidpustci-u-nedilu-zahvorilo-420-osib-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 14 червня підтвердили у 420 осіб. Зокрема, захворювання на COVID-19 діагностували у 32 дітей та двох медпрацівників.
Про це у понеділок повідомило Міністерство охорони здоров’я України у Фейсбук.
Також 3 тис. 328 пацієнтів одужали, а 13 — померли від ускладнень.
Найбільше нових випадків виявили у:
Києві — 89,
Запорізькій області — 44,
Миколаївській області — 42,
Київській області — 30,
Тернопільській області — 27.
Лабораторії зробили 17 тис. 856 тестів на коронавірус методом ПЛР та ІФА. Загалом в Україні провели вже понад 10,5 млн ПЛР-тестувань.
Від початку пандемії в нас зафіксували 2 млн 223 тис. випадків зараження коронавірусом. З них 51 тис. 692 людини померли від ускладнень захворювання.