Коронавірус у відпустці — 420 осіб захворіло у неділю

https://racurs.ua/ua/n156061-koronavirus-u-vidpustci-u-nedilu-zahvorilo-420-osib-infografika.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 14 червня підтвердили у 420 осіб. Зокрема, захворювання на COVID-19 діагностували у 32 дітей та двох медпрацівників.

Про це у понеділок повідомило Міністерство охорони здоров’я України у Фейсбук.

Також 3 тис. 328 пацієнтів одужали, а 13 — померли від ускладнень.

Найбільше нових випадків виявили у:

Києві — 89,

Запорізькій області — 44,

Миколаївській області — 42,

Київській області — 30,

Тернопільській області — 27.

Лабораторії зробили 17 тис. 856 тестів на коронавірус методом ПЛР та ІФА. Загалом в Україні провели вже понад 10,5 млн ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 млн 223 тис. випадків зараження коронавірусом. З них 51 тис. 692 людини померли від ускладнень захворювання.