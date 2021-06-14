Усі 35 годин “розмов Медведчука” виклали ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n156060-usi-35-godyn-rozmov-medvedchuka-vyklaly-zmi-video.html

Ракурс

35 годин «розмов Медведчука» оприлюднили журналісти Bihus.Info. Як запевняють розслідувачі, вони опублікували всі матеріали нібито «прослуховування» голови політради «Опозиційної платформи — За життя», проросійського політика Віктора Медведчука.

Аудіозаписи розмов викладені на YouTube-каналі ЗМІ.

Також було оприлюднено окреме відео, у якому Денис Бігус прокоментував ситуацію довкола «плівок Медведчука». Зокрема, журналіст розкритикував реакцію п’ятого президента Петра Порошенка, який раніше назвав це розслідування «зомбуванням населення та прикладом нейролінгвістичного програмування».

Єдине, чого ми досі не почули — це якоїсь реакції Медведчука і якихось відповідей Порошенка… (Інтерв'ю Порошенка -ред). — це, радше, демонстрація того, як годину говорити, і нічого при цьому по суті не сказати, — переконує Бігус.

Журналіст стверджує, що записи робили українські спецслужби у межах масштабної спецоперації ще з 2014 року.

Бігус додав, що у масиві записів є розмови маріонеткових терористів з Кремлем. Водночас, значна частина розмов Медведчука, за словами Бігуса, не потрапила до ЗМІ, оскільки політик користувався захищеною лінією зв’язку.

Той, хто прослухає повний масив, уже десь на третій годині зрозуміє, чому це не так, — відповів Бігус на заяви про те, що «плівки Медведчука» сфабриковані.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно Віктора Медведчука, у яких обговорюються його кум Володимир Путін, п’ятий президент Петро Порошенко, олігарх Рінат Ахметов та підконтрольні РФ терористи й окупанти.