35 часов «разговоров Медведчука» выложили СМИ

https://racurs.ua/n156060-35-chasov-razgovorov-medvedchuka-vylojili-smi-video.html

Ракурс

35 часов «разговоров Медведчука» обнародовали журналисты Bihus.Info. Как уверяют расследователи, они опубликовали все материалы якобы «прослушки» председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», пророссийского политика Виктора Медведчука.

Аудиозаписи разговоров выложены на YouTube-канале СМИ.

Также было обнародовано отдельное видео, в котором Денис Бигус прокомментировал ситуацию вокруг «пленок Медведчука». В частности, он раскритиковал реакцию пятого президента Петра Порошенко, который ранее назвал это расследование «зомбированием населения и примером нейролингвистического программирования».

Единственное, чего мы еще не услышали — это какой-то реакции Медведчука и каких-то ответов Порошенко… (Интервью Порошенко ред). — это, скорее, демонстрация того, как час говорить, и ничего при этом по сути не сказать, — убеждает Бигус.

Журналист утверждает, что записи делали украинские спецслужбы в пределах масштабной спецоперации еще с 2014 года.

Бигус добавил, что в этом массиве записей присутствуют разговоры марионеточных террористов с Кремлем. В то же время, значительная часть разговоров Медведчука, по словам Бигуса, не попала в СМИ, поскольку политик пользовался защищенной линией связи.

Тот, кто прослушает полный массив, уже где-то на третьем часу поймет, почему это не так, — ответил Бигус на заявления о том, что «пленки Медведчука» сфабрикованы.

Напомним, СМИ обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно Виктора Медведчука, в которых обсуждаются его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и подконтрольные РФ террористы и оккупанты.