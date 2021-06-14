Валидольный триллер на Евро 2020 — голы матча Украины и Нидерландов, фото — УЕФА

https://racurs.ua/n156059-validolnyy-triller-na-evro-2020-goly-matcha-ukrainy-i-niderlandov-video.html

Ракурс

На Евро 2020 сборная Украины сыграла первый матч со счетом 2:3 с командой Нидерландов. Команды забили самые красивые голы старта чемпионата Европы.

Украина отыгралась с 0:2, но проиграла Нидерландам, не удержав ничью в последние минуты.

На первых минутах и ​​Украина, и Нидерланды создавали голевые моменты. Украинцев трижды спас Георгий Бущан.

На перерыв команды ушли при счете 0:0. Однако уже на старте второго тайма Нидерланды вышли вперед: Вейналдум пробил под перекладину.

Второй мяч Нидерланды забили через семь минут — Виталий Миколенко проиграл борьбу на фланге, после чего Воут Вегхорст, получив мяч в штрафной, отличился во второй раз.

Украина сравняла счет. В промежуток с 75-й по 79-ю минуты украинцы забили дважды: сначала Андрей Ярмоленко после смещения в центр пробил точно в девятку. А потом подачу со штрафного замкнул Роман Яремчук — 2:2.

Удержать ничью Украина не смогла. Подачу с левого фланга замкнул Дензел Дюмфрис, который выиграл второй этаж у Александра Зинченко.

Голы матча: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Дюмфрис, 85 — Ярмоленко, 75, Яремчук, 79.