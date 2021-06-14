Валідольний трилер — голи матчу України та Нідерландів, фото — УЄФА

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На Євро 2020 збірна України зіграла з рахунком 2:3 з командою Нідерландів. Команди забили найкрасивіші голи старту чемпіонату Європи.

Україна відігралася з 0:2, але програла Нідерландам, не втримавши нічию в останні хвилини.

На перших хвилинах і Україна, і Нідерланди створювали гольові моменти. Українців тричі врятував Георгій Бущан.

На перерву команди пішли за рахунку 0:0. Однак уже на старті другого тайму Нідерланди вийшли уперед: Вейналдум пробив під перекладину.

Другий м’яч Нідерланди забили через сім хвилин — Віталій Миколенко програв боротьбу на флангу, після чого Воут Вегхорст, отримавши м’яч у штрафному майданчику, відзначився вдруге.

Україна зрівняла рахунок. У проміжок з 75-ї по 79-у хвилини українці забили двічі: спочатку Андрій Ярмоленко після зміщення в центр пробив точно у дев’ятку. А згодом подачу зі штрафного замкнув Роман Яремчук — 2:2.

Втримати нічию Україна не змогла. Подачу з лівого флангу замкнув Дензел Дюмфріс, який виграв другий поверх у Олександра Зінченка.

Голи матчу: Вейналдум, 52, Вегхорст, 59, Дюмфріс, 85 — Ярмоленко, 75, Яремчук, 79.