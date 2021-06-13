Байден порівняв Єлизавету II зі своєю матір’ю

Джилл Байден, Єлизавета II та Джо Байден, фото: Shropshire Star

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Ракурс

Джо Байден, президент США, в межах візиту до Європи сьогодні, 13 червня, зустрівся з королевою Великої Британії Єлизаветою II.

Таким чином, Байден став 12-м діючим американським президентом, який зустрівся з королевою за час її правління, повідомляє CNN.

Зустріч відбулася у Віндзорському замку, в якому королева живе в самоізоляції з листопада 2020 року через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Байден разом зі своєю дружиною Джилл прибув до резиденції королеви на вертольоті з лондонського аеропорту «Хітроу» після завершення саміту «Великої сімки».

Зазначається, що в межах урочистої церемонії почесна варта здійснила урочистий залп, а оркестр виконав гімн США. Після цього гості та королева вирушили на традиційне англійське чаювання.

Зустріч тривала 40 хвилин. Байден згодом зазначив, що хотів би мати можливість поговорити з королевою довше.

Вона була дуже люб’язна. Вона нагадала мені мою матір, — зазначив президент США.

Він розповів, що Єлизавета II цікавилася очільником КНР Сі Цзіньпіном і президентом РФ Володимиром Путіним, з яким Байден планує зустрітися 16 червня у Женеві.

Байден, зі свого боку, запросив Єлизавету II в Білий дім.

Нагадаємо, Байден розповів, чому не буде проводити спільну прес-конференцію з Путіним після саміту в Женеві.

Джерело: CNN