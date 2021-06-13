Байден сравнил Елизавету II со своей матерью

Джилл Байден, Елизавета II и Джо Байден, фото: Shropshire Star

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Джо Байден, президент США, в рамках визита в Европу сегодня, 13 июня, встретился с королевой Великобритании Елизаветой II.

Таким образом, Байден стал 12-м действующим американским президентом, который встретился с королевой за время ее правления, сообщает CNN.

Встреча состоялась в Виндзорском замке, в котором королева живет в самоизоляции с ноября 2020 года из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Байден вместе со своей женой Джилл прибыл в резиденцию королевы на вертолете из лондонского аэропорта «Хитроу» после завершения саммита «Большой семерки».

Отмечается, что в рамках торжественной церемонии почетный караул осуществил торжественный залп, а оркестр исполнил гимн США. После этого гости и королева отправились на традиционное английское чаепитие.

Встреча продолжалась 40 минут. Байден впоследствии отметил, что хотел бы иметь возможность поговорить с королевой дольше.

Она была очень любезна. Она напомнила мне мою мать, — отметил президент США.

Он рассказал, что Елизавета II интересовалась главой КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, с которым Байден планирует встретиться 16 июня в Женеве.

Байден, со своей стороны, пригласил Елизавету II в Белый дом.

Напомним, Байден рассказал, почему не будет проводить совместную пресс-конференцию с Путиным после саммита в Женеве.

Джерело: CNN