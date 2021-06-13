Нафтали Беннет, фото: 7kanal

https://racurs.ua/n156057-era-netanyahu-zakonchilas-v-izraile-novyy-premer-ministr.html

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Нафтали Беннет, один из лидеров альянса правых партий Израиля «Ямина», стал новым премьер-министром страны, заменив на этом посту Беньямина Нетаньяху, который был премьером в течение 12 лет — с 2009 года.

Кнессет (парламент Израиля) сегодня, 13 июня, утвердил новое правительство с перевесом всего в один голос — 60 депутатов проголосовали «за», 59 — «против», еще один воздержался. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Вскоре после подсчета голосов Беннета привели к присяге качестве премьер-министра, а его партнера по новой коалиции в Кнессете Яира Лапида из партии «Еш Атид» — к присяге в качестве альтернативного премьер-министра. Согласно коалиционным договоренностям, Лапид станет премьер-министром через два года.

Еще одного представителя «Еш Атид» — Мики Леви сегодня избрали спикером Кнессета.

Напомним, во время визита Нетаньяху в Киев в 2019 году его жена продемонстрировала пренебрежение к украинскому национальному приветствию.

Источник: The Times of Israel