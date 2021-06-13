Сборная Украину 13 июня сыграет с Нидерландами, фото: Павел Кубанов

https://racurs.ua/n156056-evro-2020-nazvan-startovyy-sostav-sbornoy-ukrainy-v-matche-s-niderlandami.html

Ракурс

Сборная Украины по футболу сегодня, 13 июня, сыграет свой первый матч в рамках турнира Евро-2020.

Соперником украинцев в поединке, который начнется в 22.00 по киевскому времени, станет сборная Нидерландов. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал стартовый состав команды в этом матче, сообщает издание Champion.com.ua.

Матч пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме. На поле с первых минут матча выйдут такие футболисты сборной Украины:

Георгий Бущан;

Сергей Сидорчук;

Андрей Ярмоленко;

Руслан Малиновский;

Роман Яремчук;

Илья Забарный;

Виталий Миколенко;

Александр Зинченко;

Александр Зубков;

Александр Караваев;

Николай Матвиенко.

Напомним, сборная Нидерландов в этом матче является фаворитом букмекеров.

Источник: Champion.com.ua