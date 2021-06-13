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Сборная Украину 13 июня сыграет с Нидерландами, фото: Павел Кубанов

Евро-2020 — назван стартовый состав сборной Украины в матче с Нидерландами

13 июн 2021, 21:17
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Сборная Украины по футболу сегодня, 13 июня, сыграет свой первый матч в рамках турнира Евро-2020.

Соперником украинцев в поединке, который начнется в 22.00 по киевскому времени, станет сборная Нидерландов. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал стартовый состав команды в этом матче, сообщает издание Champion.com.ua.

Матч пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме. На поле с первых минут матча выйдут такие футболисты сборной Украины:

  • Георгий Бущан;
  • Сергей Сидорчук;
  • Андрей Ярмоленко;
  • Руслан Малиновский;
  • Роман Яремчук;
  • Илья Забарный;
  • Виталий Миколенко;
  • Александр Зинченко;
  • Александр Зубков;
  • Александр Караваев;
  • Николай Матвиенко.

Стартовый состав сборной Украины, инфографика: Champion.com.ua


Напомним, сборная Нидерландов в этом матче является фаворитом букмекеров.

Источник: Champion.com.ua


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