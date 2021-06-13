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Сборная Украину 13 июня сыграет с Нидерландами, фото: Павел Кубанов
Евро-2020 — назван стартовый состав сборной Украины в матче с Нидерландамиhttps://racurs.ua/n156056-evro-2020-nazvan-startovyy-sostav-sbornoy-ukrainy-v-matche-s-niderlandami.htmlРакурс
Сборная Украины по футболу сегодня, 13 июня, сыграет свой первый матч в рамках турнира Евро-2020.
Соперником украинцев в поединке, который начнется в 22.00 по киевскому времени, станет сборная Нидерландов. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал стартовый состав команды в этом матче, сообщает издание Champion.com.ua.
Матч пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме. На поле с первых минут матча выйдут такие футболисты сборной Украины:
- Георгий Бущан;
- Сергей Сидорчук;
- Андрей Ярмоленко;
- Руслан Малиновский;
- Роман Яремчук;
- Илья Забарный;
- Виталий Миколенко;
- Александр Зинченко;
- Александр Зубков;
- Александр Караваев;
- Николай Матвиенко.
Напомним, сборная Нидерландов в этом матче является фаворитом букмекеров.
Источник: Champion.com.ua
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